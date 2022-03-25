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Російські окупанти пропустили гумконвой у Мелітополь
25 березня російські окупаційні війська пропустили гуманітарний конвой у Мелітополь Запорізької області.
Про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, евакуюватись із міста зможуть близько 350 людей.
"Гуманітарний конвой вчора окупанти не впустили в місто, оскільки автомобілі приїхали до північного в'їзду в місто після 19:00. Заїхати в місто змогли лише вранці. Наразі відбувається розвантаження вантажу до складу пожежної частини на вулиці Героїв Сталінграду", – написав мер.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Федоров зазначив, що сподівається на продовження таких гуманітарних конвоїв із можливістю вивезти городян на зворотному шляху до Запоріжжя.
Нагадаємо, в Україні 25 березня проведуть евакуацію людей за двома гуманітарними коридорами.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що уповноважені з вивезення мирних жителів із гарячих точок зосередяться на Маріуполі та Мелітополі.
Як повідомлялося раніше, на 24 березня було погоджено 11 гуманітарних коридорів для вивезення людей з прифронтових населених пунктів.