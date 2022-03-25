Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Російські окупанти пропустили гумконвой у Мелітополь

Російські окупанти пропустили гумконвой у Мелітополь
Фото: Facebook/"Типовий Мелітополь"

25 березня російські окупаційні війська пропустили гуманітарний конвой у Мелітополь Запорізької області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.  

За його словами, евакуюватись із міста зможуть близько 350 людей.  

"Гуманітарний конвой вчора окупанти не впустили в місто, оскільки автомобілі приїхали до північного в'їзду в місто після 19:00. Заїхати в місто змогли лише вранці. Наразі відбувається розвантаження вантажу до складу пожежної частини на вулиці Героїв Сталінграду",  написав мер.  

Федоров зазначив, що сподівається на продовження таких гуманітарних конвоїв із можливістю вивезти городян на зворотному шляху до Запоріжжя.  

Нагадаємо, в Україні 25 березня проведуть евакуацію людей за двома гуманітарними коридорами.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що уповноважені з вивезення мирних жителів із гарячих точок зосередяться на Маріуполі та Мелітополі.

Як повідомлялося раніше, на 24 березня було погоджено 11 гуманітарних коридорів для вивезення людей з прифронтових населених пунктів.

Автор:
Дмитро Нарожний