Россия создала минимум 20 фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины

На захваченных территориях оккупанты создали 20 фильтрационных лагерей и тюрем. Пытки, гендерное насилие, похищение людей стало частью российской политики относительно жителей оккупированных территорий Украины.

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Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

"Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено, по меньшей мере, 20 фильтрационных лагерей и тюрем", — сказал он.

Украинский посол напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке — "мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся".

"И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", — подчеркнул Цымбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии, похищении людей, что стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".

"Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине", — отметил Цымбалюк.

Напомним, для "наведения порядка" в изуродованном и разбомбленном Мариуполе оккупанты планируют использовать безвозмездный труд "добровольцев". В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде".