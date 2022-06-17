Росія створила мінімум 20 фільтраційних таборів та тюрем на тимчасово окупованих територіях України

На захоплених територіях окупанти створили 20 фільтраційних таборів та тюрем. Катування, ґендерне насильство, викрадення людей стало частиною російської політики щодо жителів окупованих територій України.

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На цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.

"Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів та в'язниць", - сказав він.

Український посол нагадав про в'язницю "Ізоляція" в окупованому Донецьку — "ми дуже добре знаємо про жахіття, яке там твориться".

"І тому ми маємо зупинити поширення Росією цієї в'язниці по всій Україні", - наголосив Цимбалюк.

Глава української місії в ОБСЄ розповів про випадки тортур, про ґендерне насильство, викрадення людей, що стало "частиною російської політики щодо злому свободи мешканців окупованих територій України".

"Поки що Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні", - зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, для "наведення порядку" у понівеченому та розбомбленому Маріуполі окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців". Як винагорода пропонується "доступ до їжі".