Россияне создали на оккупированном Донбассе более 200 тюрем для украинцев

Россияне на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, включая журналистов и волонтеров.

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Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

Отмечается, что с 24 февраля наибольшее количество фактов пыток и жестокого обращения российскими оккупантами с гражданским населением зафиксировано на территориях Херсонской, Киевской и Черниговской областей.

"Также установлены многочисленные случаи издевательств над украинскими военнопленными в российских "концлагерях". Каждый фиксируется и расследуется, чтобы правосудие свершилось. Мы уже идентифицируем и привлекаем к ответственности мучивших людей палачей, имитировали и даже осуществляли их казни", - проинформировала Венеди.

В частности, россияне на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, начиная с 2014 года, создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров.

"Через эти тюрьмы уже прошли более 4 тысяч человек, большинство из которых подвергались пыткам и бесчеловечному обращению", - подчеркнула Генпрокурор.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения россиян на захваченных территориях кафиры создали 20 фильтрационных лагерей и тюрем. Пытки, гендерное насилие, похищение людей стали частью российской политики в отношении жителей оккупированных территорий Украины.