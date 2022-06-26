Росіяни створили на окупованому Донбасі понад 200 тюрем для українців

Росіяни на окупованих територіях Донецької та Луганської областей створили понад 200 постійних і тимчасових місць незаконного утримання полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб, у тому числі журналістів і волонтерів.

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Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у Facebook.

Зазначається, що від 24 лютого найбільше фактів катувань та жорстокого поводження російськими окупантами з цивільним населенням зафіксовано на територіях Херсонської, Київської та Чернігівської областей.

"Також встановлені численні випадки знущань над українськими військовополоненими в російських "концтаборах". Кожен фіксується і розслідується, щоб правосуддя звершилося. Ми вже ідентифікуємо і притягуємо до відповідальності катів, які мучили людей, імітували і навіть здійснювали їх страти", - поінформувала Венедіктова.

Зокрема, окупанти на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, починаючи з 2014 року, створили понад 200 постійних і тимчасових місць незаконного утримання полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб, у тому числі журналістів і волонтерів.

"Через ці в’язниці вже пройшло понад 4 тисяч осіб, більшість із яких піддавались катуванням та нелюдському поводженню", - наголосила Генпрокурор.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення росіян, на захоплених територіях окупанти створили 20 фільтраційних таборів та тюрем. Катування, ґендерне насильство, викрадення людей стало частиною російської політики щодо жителів окупованих територій України.