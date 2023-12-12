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С 12 декабря пенсионеры Киевской области смогут получить дополнительные LED-лампы в отделениях "Укрпочты"
Начиная с 12 декабря, у пенсионеров Киевской области есть возможность получить дополнительные светодиодные лампы в отделениях "Укрпочты", даже если они уже участвовали в обмене ранее.
Об этом стало известно из пресс-релиза "Укрпочты".
Как получить дополнительные LED-лампы в отделении "Укрпочты"
Пенсионеры смогут получить дополнительные светодиодные лампы, предъявив на отделении "Укрпочты" свой паспорт, РНОКПП, пенсионное удостоверение и активный телефонный номер. Бесплатный обмен энергоэффективных ламп доступен, пока такие лампы есть в наличии.
"Укрпочта" также отмечает, что в этот раз пенсионерам не обязательно сразу иметь при себе старые лампы для обмена. Вместо этого, они могут принести их в отделение "Укрпочты" в течение месяца после получения пяти дополнительных светодиодных ламп.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Обмен старых лампочек на энергоэффективные продолжается
Дополнительный обмен ламп для людей старшего возраста начался еще 5 декабря 2023 года. В течение почти недели в рамках данной акции было обменено около 1 миллиона ламп. Сейчас к обмену готовы еще 17 миллионов энергоэффективных ламп для жителей всей страны. По-прежнему те, кто еще не воспользовался обменом, могут получить до 5 светодиодных ламп в отделениях "Укрпочты". Кроме того, программа продолжает работать для юридических лиц, таких как медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД. Они могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление через приложение "Дия".
Напомним, программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартовала 30 января 2023 года. Она поддерживается Европейским Союзом в ответ на призыв Президента Зеленского и реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и АО "Укрпочта" во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий. Программа, финансируемая Евросоюзом, является составляющей поддержки ЕС украинского энергетического фронта.
В рамках программы планируется произвести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.