З 12 грудня пенсіонери Київщини зможуть отримати додаткові LED-лампи у відділеннях "Укрпошти"

Починаючи з 12 грудня, пенсіонери Київщини мають можливість отримати додаткові світлодіодні лампи у відділеннях "Укрпошти", навіть якщо вони вже брали участь в обміні раніше.

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Про це стало відомо з прес-релізу "Укрпошти".

Як отримати додаткові LED-лампи у відділенні "Укрпошти"

Пенсіонери зможуть отримати додаткові світлодіодні лампи, пред'явивши на відділенні "Укрпошти" свій паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та активний номер телефону. Безкоштовний обмін енергоефективних ламп доступний, поки такі лампи є у наявності.

"Укрпошта" також наголошує, що на цей раз пенсіонерам не обов'язково відразу мати при собі старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення "Укрпошти" протягом місяця після отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Обмін старих лампочок на енергоефективні продовжується

Додатковий обмін ламп для людей старшого віку розпочався ще 5 грудня 2023 року. Протягом майже тижня в рамках даної акції було обміняно приблизно 1 мільйон ламп. Зараз до обміну готово ще 17 мільйонів енергоефективних ламп для мешканців всієї країни. Як і раніше, ті, хто ще не скористався обміном, можуть отримати до 5 світлодіодних ламп у відділеннях "Укрпошти". Крім того, програма продовжує працювати для юридичних осіб, таких як медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ. Вони можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву через застосунок "Дія".

Нагадаємо, програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартувала 30 січня 2023 року. Вона підтримується Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та АТ "Укрпошта" в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, яку фінансує Євросоюз, є складником підтримки ЄС українського енергетичного фронту.

В рамках програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.