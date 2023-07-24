Сколько денег Украина заработала на платных камерах в СИЗО

С мая 2020 года, когда правительство запустило экспериментальный проект платных камеры в СИЗО, в специальный фонд Министерства юстиции за счет услуги поступило почти 21,5 млн грн.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Сергей Орлов в интервью телеканалу "Киев".

Услуга позволяет задержанным получить усовершенствованные бытовые условия в следственных изоляторах. Таким образом, инициатива должна снизить уровень коррупции, ведь деньги за лучшие условия идут в бюджет.

"Ввели такую услугу несколько в качестве шутки, но это тоже пользуется популярностью. Часть средств поступила за счет приобретения подарочных сертификатов. То есть кто-то может купить подарочный сертификат на сайте Министерства юстиции", - отметил Сергей Орлов.

Сколько стоит платная камера в СИЗО

Лучшие условия арестованные могут получить за установленный тариф, в то же время они отличаются в зависимости от СИЗО. Стоимость услуги за сутки иногда стартует от 290 гривен и доходит до около 2000 гривен за сутки.

Минюст часто предлагает скидки. Поэтому цены обновляются, ознакомиться с прайсом можно на сайте ведомства, в разделе "Пенитенциарная служба Украины".

"Весь этот прайс есть на сайте Министерства юстиции, на специальном ресурсе, где можно забронировать такую камеру, и там действуют скидки. Если это покупка на неделю или месяц, то стоимость несколько меньше, чем если брать посуточно", - отметил Орлов.

Оплата за подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, уже пользуется спросом, фиксируют в ведомстве.