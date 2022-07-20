Слышны звуки выстрелов: жителей Полтавской области предупредили о проведении учебных стрельб

В среду, 20 июля, на территории Миргородской, Лохвицкой и Сергеевской общин Полтавской области будут проводить учебные стрельбы.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"20 июля на территории Миргородской, Лохвицкой и Сергеевской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля во время визита в Киев вице-премьер-министра и министра обороны Польши Мариуша Блащаков обсуждалась возможность обучения украинских военных на территории Польши.