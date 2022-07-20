Чутні звуки пострілів: жителів Полтавщини попередили про проведення навчальних стрільб

У середу, 20 липня, на території Миргородської, Лохвицької та Сергіївської громад Полтавської області проводитимуть навчальні стрільби.

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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"20 липня на території Миргородської, Лохвицької та Сергіївської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня під час візиту до Києва віце-прем'єр-міністра та міністра оборони Польщі Маріуша Блащаків обговорювалася можливість навчання українських військових на території Польщі.