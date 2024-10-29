НБУ курс:

USD

41,33

+0,02

EUR

44,70

--0,02

Наличный курс:

USD

41,62

41,55

EUR

45,25

45,10

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Общество
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Только 1,5% коррупционеров были лишены свободы: где чаще всего привлекают к ответственности

коррупция
Фото: Freepik

Почти 7 тысяч приговоров коррупционерам было вынесено с начала войны. Только в 1,5% дел нарушители получили наказание в виде лишения свободы. Больше всего привлекают к ответственности коррупционеров во Львовской, Винницкой и Одесской областях.

Об этом сообщает "Опендатабот".

С начала года уже вынесено 1758 приговоров

По данным аналитиков, 6877 приговоров коррупционерам было вынесено с начала полномасштабной войны.

"Такое количество существенно меньше периода до войны. К сравнению, за это время ежегодно выносилось по 2,5 тысяч приговоров, тогда как в 2021 Реестр коррупционеров пополнился на 6870 записей. С начала года уже вынесено 1758 приговоров коррупционерам", — отмечают в Опендатабот".

Там такую динамику связывают с тем, что в начале большого вторжения для должностных лиц представление деклараций было добровольным, соответственно, и не контролировалось НАПК.

Фото 2 — Только 1,5% коррупционеров были лишены свободы: где чаще всего привлекают к ответственности

В 1,5% случаев нарушители были лишены свободы

Как сообщают в "Опендатабот", самые распространенные статьи, по которым осуждают коррупционеров, в этом году:

  1. Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу — 663 приговора или 37.7% от общего количества. Это на треть меньше, чем в прошлом.
  2. Несвоевременная подача деклараций — 623 приговора или 35.4%. По сравнению с прошлым годом таких нарушений увеличилось аж в 34 раза. В НАПК отмечают, что данные о несвоевременном представлении деклараций начали поступать только с апреля 2024 года, когда завершились сразу три кампании декларирования. Это десятки тысяч заявлений, и сейчас не все проработаны. Вероятно, в следующие годы эта цифра возрастет и сравнится с показателями полномасштабного вторжения.
  3. Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов — 281 приговор или 16%. Это вдвое меньше, чем в прошлом.

Как отмечают аналитики, в 98% случаев в этом году преступникам присудили штраф — это 1714 приговоров. Только 1.5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы – это 27 приговоров.

Фото 3 — Только 1,5% коррупционеров были лишены свободы: где чаще всего привлекают к ответственности

Больше всего нарушителей получили приговоры во Львовской области

Отмечается, что в этом году больше всего нарушителей получили приговоры во Львовской области — 172 или 9.8% от всего количества. Чуть меньше злоумышленников осуждено в Винницкой области — 151 или 8.6%. Тройку лидеров закрыла Одесщина с показателем 115 дел или 6.5%.

Аналитики отмечают, что количество записей по регионам скорее отражает процессы стабильной работы судов, чем реальное количество и локализацию коррупционеров.

Фото 4 — Только 1,5% коррупционеров были лишены свободы: где чаще всего привлекают к ответственности

Напомним, что с начала полномасштабной войны до осени 2023 года декларации чиновников не проверялись. Данные за 2021 и 2022 годы чиновники должны были подать до начала 2023 года, а за прошлый год — до апреля 2024 года.

По данным Национального агентства по предотвращению коррупции, 1 246 435 деклараций было подано до 11 сентября 2024 года. Количество исправленных документов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза. 30% чиновников "ошибались" в своих декларациях, в среднем, на 15 млн грн.

Автор:
Светлана Манько