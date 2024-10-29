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Только 1,5% коррупционеров были лишены свободы: где чаще всего привлекают к ответственности
Почти 7 тысяч приговоров коррупционерам было вынесено с начала войны. Только в 1,5% дел нарушители получили наказание в виде лишения свободы. Больше всего привлекают к ответственности коррупционеров во Львовской, Винницкой и Одесской областях.
Об этом сообщает "Опендатабот".
С начала года уже вынесено 1758 приговоров
По данным аналитиков, 6877 приговоров коррупционерам было вынесено с начала полномасштабной войны.
"Такое количество существенно меньше периода до войны. К сравнению, за это время ежегодно выносилось по 2,5 тысяч приговоров, тогда как в 2021 Реестр коррупционеров пополнился на 6870 записей. С начала года уже вынесено 1758 приговоров коррупционерам", — отмечают в Опендатабот".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там такую динамику связывают с тем, что в начале большого вторжения для должностных лиц представление деклараций было добровольным, соответственно, и не контролировалось НАПК.
В 1,5% случаев нарушители были лишены свободы
Как сообщают в "Опендатабот", самые распространенные статьи, по которым осуждают коррупционеров, в этом году:
- Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу — 663 приговора или 37.7% от общего количества. Это на треть меньше, чем в прошлом.
- Несвоевременная подача деклараций — 623 приговора или 35.4%. По сравнению с прошлым годом таких нарушений увеличилось аж в 34 раза. В НАПК отмечают, что данные о несвоевременном представлении деклараций начали поступать только с апреля 2024 года, когда завершились сразу три кампании декларирования. Это десятки тысяч заявлений, и сейчас не все проработаны. Вероятно, в следующие годы эта цифра возрастет и сравнится с показателями полномасштабного вторжения.
- Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов — 281 приговор или 16%. Это вдвое меньше, чем в прошлом.
Как отмечают аналитики, в 98% случаев в этом году преступникам присудили штраф — это 1714 приговоров. Только 1.5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы – это 27 приговоров.
Больше всего нарушителей получили приговоры во Львовской области
Отмечается, что в этом году больше всего нарушителей получили приговоры во Львовской области — 172 или 9.8% от всего количества. Чуть меньше злоумышленников осуждено в Винницкой области — 151 или 8.6%. Тройку лидеров закрыла Одесщина с показателем 115 дел или 6.5%.
Аналитики отмечают, что количество записей по регионам скорее отражает процессы стабильной работы судов, чем реальное количество и локализацию коррупционеров.
Напомним, что с начала полномасштабной войны до осени 2023 года декларации чиновников не проверялись. Данные за 2021 и 2022 годы чиновники должны были подать до начала 2023 года, а за прошлый год — до апреля 2024 года.
По данным Национального агентства по предотвращению коррупции, 1 246 435 деклараций было подано до 11 сентября 2024 года. Количество исправленных документов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза. 30% чиновников "ошибались" в своих декларациях, в среднем, на 15 млн грн.