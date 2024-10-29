Лише 1,5% корупціонерів були позбавлені волі: де найчастіше притягують до відповідальності

Майже 7 тисяч вироків корупціонерам було винесено від початку великої війни. Лише в 1,5% справ порушники отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Найбільше притягають до відповідальності корупціонерів на Львівщині, Вінниччині та Одещині.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Від початку року вже винесено 1758 вироків

За даними аналітиків, 6 877 вироків корупціонерам було винесено від початку повномасштабної війни.

"Така кількість суттєва менша за період до війни. До порівняння, за цей час щороку виносилось по 2,5 тисяч вироків, тоді як у 2021 Реєстр корупціонерів поповнився на 6870 записів. Від початку року вже винесено 1758 вироків корупціонерам", - зауважують в "Опендатабот".

Там таку динаміку пов’язують з тим, що на початку великого вторгнення для посадовців подання декларацій було добровільним, відповідно, й не контролювалося НАЗК.

У 1,5% випадків порушники були позбавлені волі

Як повідомляють в "Опендатабот", найпоширеніші статті, через які засуджують корупціонерів, цього року:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — 663 вироки або 37.7% від загальної кількості. Це на третину менше, ніж торік. Несвоєчасне подання декларацій — 623 вироків або 35.4%. У порівнянні до минулого року таких порушень побільшало аж у 34 рази. У НАЗК зазначають, що дані про несвоєчасне подання декларацій почали надходити лише з квітня 2024 року, коли завершились одразу три кампанії декларування. Це десятки тисяч заяв, й наразі не всі є опрацьованими. Ймовірно, наступними роками ця цифра зросте та зрівняється з показниками до повномасштабного вторгнення. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, — 281 вирок або 16%. Це вдвічі менше, ніж торік.

Як наголошують аналітики, у 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф — це 1 714 вироків. Лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі — це 27 вироків.

Найбільше порушників отримали вироки на Львівщині

Зазначається, що цьогоріч найбільше порушників отримали вироки на Львівщині — 172 або 9.8% від усієї кількості. Трохи менше зловмисників було засуджено у Вінницькій області — 151 або 8.6%. Трійку лідерів закрила Одещина з показником 115 справ або 6.5%.

Аналітики зауважують, що кількість записів по регіонах скоріш відбиває процеси стабільної роботи судів, аніж реальну кількість та локалізацію корупціонерів.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації посадовців не перевірялись. Дані за 2021 та за 2022 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а за минулий рік — до квітня 2024.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, 1 246 435 декларацій було подано до 11 вересня 2024 року. Кількість виправлених документів порівняно з минулим роком зросла майже в 2 рази. 30% посадовців "помилялися" у своїх деклараціях, в середньому, на 15 млн грн.