Трудовые будни молодой мамы во время войны

Какие новации существуют в трудовом законодательстве для беременных и лиц с детьми в условиях военного времени

С началом войны время не остановилось. Пока мужчины защищают страну от захватчиков и защищают государственные границы, женщины продолжают работать, рожать и воспитывать детей. Люди вынуждены приспосабливаться к труду в условиях войны, ведь жизнь продолжается.

С 24 февраля 2022 года в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" в Украине введен режим военного положения. После чего в спешке был принят ряд изменений в национальное законодательство, ведь требовали обстоятельства, в которых одновременно оказалась вся страна. Не обошли новшества и трудовое законодательство.

Еще в марте 2022 года был принят Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" , вводящий ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина в соответствии со статьями 43, 44 Конституции Украины .

На какие условия труда могут рассчитывать работающие женщины и лица, воспитывающие детей во время войны, и какие социальные гарантии предусмотрел для них законодатель.

Поэтому в период действия военного положения:

не случаются к работе в ночное время без их согласия: беременные женщины и женщины, имеющие ребенка в возрасте до одного года, лица с инвалидностью, которым по медицинским рекомендациям противопоказана такая работа (ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра);

нормы частей первой и второй статьи 54 Кодекса законов о труде Украины не применяются.

разрешается применение труда женщин (кроме беременных женщин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до одного года) с их согласия на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах. (Статьи 8 и 9 вышеуказанного Закона ).

На каких основаниях нельзя отказать в трудоустройстве беременной женщине или лице с детьми?

В соответствии с действующим законодательством нельзя отказывать в трудоустройстве беременным женщинам, одиноким матерям с ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью, лицам, воспитывающим ребенка до 14 лет без матери, матерям детей до 3 лет без объективных причин. Также этой категории работников запрещается снижать заработную плату.

К каким работам женщин не вправе допускать работодатель?

Дамы не могут работать на подземных работах. Но женщинам разрешается поручать работу, не связанную с физическим трудом под землей, например санитарное и бытовое обслуживание.

Запрещается привлекать женщин к подъему и перемещению грузов, вес которых превышает установленные предельные нормы ( более 7 кг, если такая работа осуществляется постоянно в течение смены) .

Беременной или женщине, имеющей детей до 3 лет, работодатель должен предложить более легкую и безопасную работу, снизить норму выработки с сохранением средней заработной платы, в случае, если работницы физически тяжело выполнять работу.

Запрещено требовать работать ночью (с 22:00 до 06:00), в сверхурочные часы и выходные или ездить в командировку. Если женщина имеет детей в возрасте от 3 до 14 лет, или ухаживает за ребенком с инвалидностью, она может работать сверхурочно или ездить в командировку, только по собственному желанию. Эти же требования распространяются на работников, воспитывающих малолетних детей без матери.

Дополнительные гарантии работников с детьми

По просьбе беременной женщины , работницы, имеющей ребенка до 14 лет, ребенка с инвалидностью или ухаживающего за больным членом семьи, или лица, воспитывающего малолетних детей без матери, работодатель обязан перевести работника на неполный рабочий день/неделю .

Работник сам имеет право принять решение о досрочном прекращении отпуска по уходу за ребенком . В этом случае следует письменно уведомить работодателя о таком решении не позднее чем за 10 календарных дней до дня выхода на работу. Согласие работодателя для досрочного прекращения отпуска по уходу за ребенком не требуется.

Матерям детей до полутора лет кроме общего перерыва для отдыха и питания должны предоставляться дополнительные перерывы для кормления ребенка – по 30 минут (60 минут, если детей двое и более) каждые три часа .

Также в случае необходимости работодатель должен предоставить беременным женщинам и женщинам с детьми до 14 лет или детьми с инвалидностью путевки в санатории и дома отдыха безвозмездно или на льготных условиях , а также предоставить им материальную помощь.

Может ли работодатель увольнять работников с детьми?

Работодатель не может по собственной инициативе уволить беременных женщин и матерей с детьми до 3-х лет (до 6-ти лет – если женщина продлила отпуск по уходу за ребенком), одиноких матерей с ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью . Даже при полной ликвидации предприятия или окончании срочного трудового договора работодатель должен трудоустроить таких работниц.

Это требование также распространяется на лиц, воспитывающих малолетних детей без матери.

Может ли работник, прибывший на подконтрольную Украине территорию без трудовой книжки, получать пособие по безработице и стать на учет в центр занятости населения?

Для начала необходимо получить справку о взятии на учет внутриперемещенного лица. Следует обратиться с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту жительства в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины (пункт 2 Порядка оформления и выдачи справки о взятии на учет внутри перемещенного лица, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509) .

Зарегистрированное (взятое на учет) внутренне перемещенное лицо, не имеющее документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получает статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре.

До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате (доходе), страховом стаже пособие по безработице этим лицам назначается в минимальном размере, установленном законодательством Украины на случай безработицы.

А что с отпусками?

КЗоТ каждому официально оформленному работнику предусматриваются гарантии.

Особенности отпусков для беременных женщин и работников с детьми:

оплачиваемый отпуск по беременности и родам, предоставляется женщинам на 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов (70 дней в случае рождения двоих и более детей или осложнения во время родов).

По просьбе женщины работодатель обязан добавить в этот отпуск ежегодные основной и дополнительный отпуска независимо от продолжительности работы женщины в этом году.

Одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка.

Сразу после родов один близкий человек роженицы может взять отпуск до 14 календарных дней. В частности, это касается:

мужа, жена которого родила ребенка;

отца ребенка, который не женат на матери ребенка, но проживает с ней вместе;

бабушки, дедушки или другого совершеннолетнего родственника ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, мать или отец которого одиноки.

Отпуск по уходу за ребенком.

По желанию мать или родитель могут оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Если по медицинским показаниям ребенок нуждается в более длительном домашнем уходе, один из родителей может продлить отпуск – максимум до шести лет.

Такие же отпуска – полностью или частично – могут оформить бабушка, дедушка или другие родственники ребенка, которые фактически ухаживают за ребенком; лицо, которое усыновило или взяло под опеку ребенка; один из приемных родителей или родителей-воспитателей; лицо, воспитывающее малолетнего ребенка без матери.

Во время отпуска мать, отец или другие лица могут работать неполное рабочее время или дома. Они также могут в любой момент прервать отпуск и выйти на рабочее место.

Отпуск работникам, усыновившим ребенка (детей)

Один из супругов, усыновивших ребенка, или лицо, воспитывающее малолетних детей без матери, может взять отпуск 56 календарных дней (70 дней, если детей двое или больше).

Ежегодные дополнительные отпуска

Работодатель должен предоставить ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 10 календарных дней следующим работникам:

родителю двух или более детей до 15 лет;

родителю ребенка с инвалидностью;

одному из родителей, усыновивших ребенка;

родителю лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

одинокой матери;

отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающей его без матери (в частности, в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении);

лицу, взявшему под опеку ребенка или лицу с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

лицу, воспитывающему малолетних детей без матери.

Если есть несколько оснований, общая продолжительность такого отпуска увеличивается до 17 календарных дней.

В случае нарушения трудового законодательства со стороны работодателя, работнику необходимо обосновать свое обращение в письменной форме и зарегистрировать по месту работы и помнить, что в случае письменного отказа работодателя, по основаниям противоречащим действующему законодательству или игнорированию обращения, неправомерные действия могут быть обжалованы. в суде.