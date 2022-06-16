Уганда оценила свои запасы золотоносной руды в 31 миллион тонн

В ходе проведения аэроразведочных, геофизических и геохимических исследований и анализов стало известно, что Уганда обладает запасом золотоносной руды в объеме около 31 млн тонн.

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Об этом сообщил представитель министерства энергетики и разработки полезных ископаемых Соломон Муйита, передает Mining.com.

По его словам, из этой руды можно извлечь примерно 320,158 тонн аффинированного золота. Страна намерена привлечь крупных инвесторов для развития сектора, в котором до сих пор доминировали мелкие добытчики.

Большая часть месторождений была обнаружена в Карамодже, выжженной обширной местности в северо-восточном углу страны на границе с Кенией. Также большое количество запасов было обнаружено в восточных, центральных и западных районах восточноафриканской страны.

Отмечается, что китайская компания Wagagai уже открыла рудник на востоке Уганды и начнет добычу в этом году. По словам Муйити, компания инвестировала 200 млн долларов, и на руднике будут перерабатывающие мощности.

В начале этого года парламент принял новый закон о горнодобывающей промышленности, который после подписания президентом откроет путь к созданию государственной горнодобывающей компании.

Компания в обязательном порядке приобретет 15% акций в каждом проекте по добыче полезных ископаемых, а инвесторы будут обязаны подписать соглашение о разделе продукции с государством.

Напомним, власти Уганды 12 января приказали поставщикам интернет-услуг заблокировать все соцсети и мессенджеры. Запрет соцсетей был применен в ответ на блокировку Facebook некоторых проправительственных аккаунтов.