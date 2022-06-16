Уганда оцінила свої запаси золотоносної руди у 31 мільйон тонн

У ході проведення аеророзвідувальних, геофізичних та геохімічних досліджень та аналізів стало відомо, що Уганда має запас золотоносної руди в обсязі близько 31 млн тонн.

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Про це повідомив представник міністерства енергетики та розробки корисних копалин Соломон Муйіта, передає Mining.com.

За його словами, з цієї руди можна витягти приблизно 320,158 тонн афінованого золота. Країна має намір залучити великих інвесторів для розвитку сектора, в якому досі домінували дрібні здобувачі.

Більшість родовищ були виявлені в Карамоджі, випаленій великою місцевістю в північно-східному розі країни на кордоні з Кенією. Також велика кількість запасів була виявлена у східних, центральних та західних районах східноафриканської країни.

Зазначається, що китайська компанія Wagagai вже відкрила копальню на сході Уганди і розпочне видобуток цього року. За словами Муйіті, компанія інвестувала 200 млн доларів, і на копальні будуть переробні потужності.

На початку цього року парламент ухвалив новий закон про гірничодобувну промисловість, який після підписання президентом відкриє шлях до створення державної гірничодобувної компанії.

Компанія обов'язково придбає 15% акцій у кожному проекті з видобутку корисних копалин, а інвестори будуть зобов'язані підписати угоду про розподіл продукції з державою.

Нагадаємо, влада Уганди 12 січня наказала постачальникам інтернет-послуг заблокувати всі соцмережі та месенджери. Заборона соцмереж була застосована у відповідь на блокування Facebook деяких проурядових облікових записів.