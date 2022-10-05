Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году

Украина совместно с Испанией и Португалией подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году, об этом сообщила 5 октября Королевская испанская футбольная федерация RFEF.

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"Королевская федерация футбола Испании и Федерация футбола Португалии (FPF) включили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в Иберийскую заявку на организацию Чемпионата мира 2030. Предложение имеет безусловную поддержку УЕФА в глобальном проекте и трансформаторе европейского футбола в исключительной ситуации", – говорится в сообщении.

Если совместная заявка будет успешной, Украина примет одну из восьми групп турнира. Известно, что план был поддержан президентом Украины Владимиром Зеленским и правительствами Испании и Португалии.

В своей заявке на проведение ЧМ-2030 Испания и Португалия в основном конкурируют с Саудовской Аравией, которая, как ожидается, подаст совместную заявку с Египтом и Грецией.

"Кандидатура Украины укрепляет связи с Европой, порождая надежду и предоставляя инструменты восстановления украинскому народу, который выразил гордость и благодарность за участие в этом проекте", - отметили в RFEF.

При участии Украины уже работает Координационная комиссия ЧМ-2030 во главе с Антонио Ларанхо, в состав которой вскоре войдут члены делегации.

Чемпионат мира по футболу этого года начнется 20 ноября в Катаре, а чемпионат 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Напомним, согласно решению исполнительного комитета УЕФА, российские футбольные клубы отстранены от участия в еврокубках на сезон-2022/23 – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Женская сборная России не допущена к проведению чемпионата Европы. Вместо нее в финальном турнире в Великобритании сыграет португальская команда. Команду снимут с отборочного турнира в Чемпионат мира.