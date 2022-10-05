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Україна подала заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2030 році
Україна спільно з Іспанією та Португалією подала заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2030 році, про це 5 жовтня повідомила Королівська іспанська футбольна федерація RFEF.
"Королівська федерація футболу Іспаніїта Федераціяфутболу Португалії (FPF)включилиУкраїнську асоціацію футболу (УАФ)до Іберійської заявки на організацію Чемпіонату світу 2030. Пропозиція має безумовну підтримку УЄФА в глобальному проекті та трансформаторі європейського футболу у винятковій ситуації", - йдеться в повідомленні.
Якщо спільна заявка буде успішною, то Україна прийме одну з восьми груп турніру. Відомо, що план підтримали президент України Володимир Зеленський та уряди Іспанії та Португалії.
У своїй заявці на проведення ЧС-2030 Іспанія та Португалія в основному конкурують із Саудівською Аравією, яка, як очікується, подасть спільну заявку з Єгиптом і Грецією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Кандидатура Укаїни зміцнює зв’язки з Європою, породжуючи надію та надаючи інструменти відбудови українському народу, який висловив гордість і вдячність за участь у цьому проекті", - зазначили в RFEF.
За участю України вже працює Координаційна комісія ЧС-2030 на чоліз Антоніо Ларанхо, до складу якої незабаром увійдуть члени делегації.
Цьогорічний Чемпіонат світу з футболу розпочнеться 20 листопада в Катарі, а чемпіонат 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці.
Нагадаємо, згідно з рішенням виконавчого комітету УЄФА, російські футбольні клуби відсторонені від участі у єврокубках на сезон-2022/23 – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
Жіноча збірна Росії не допущена до проведення чемпіонату Європи. Замість неї у фінальному турнірі у Великій Британії зіграє португальська команда. Команду знімуть із відбіркового турніру до Чемпіонату світу.