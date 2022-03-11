Украина выиграла еще шесть медалей за седьмой день Паралимпиады-2022

Украинские спортсмены по итогам седьмого дня Паралимпиады-2022 выиграли еще шесть медалей, из них три "золота". Об этом сообщает "Суспільне".

На седьмой день Зимних Игр-2022 в Пекине соревновались биатлонисты, разыгравшие награды в индивидуальной гонке. В целом соревнования проходили в шести разных классах.

По итогам трех заездов украинские паралимпийцы заняли первое место, пополнив медальный зачет Украины тремя золотыми медалями. Всего параатлеты получили шесть медалей.

"Золото" получила трехкратная чемпионка Пекина-2022 Оксана Шишкова, которая на 3,6 секунды опередила соперницу из Германии.

Медальный зачет Украины "золотом" пополнила Людмила Ляшенко. Она на 45 секунд опередила ближайшую соперницу.

В мужской индивидуальной гонке золотую медаль получил Александр Казик, вторым после него к финишу пришел Виталий Лукьяненко, который завоевал "серебро".

В целом за семь дней Паралимпиады-2022 украинские спортсмены завоевали 25 медалей, что стало максимальным результатом за всю историю независимости Украины. В общем зачете украинских паралимпийцев 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград.

Напомним, ранее на Олимпийских играх-2022 украинец Александр Абраменко по итогам соревнования в лыжной акробатике среди мужчин получил "серебро".

Тогда квалификационную часть успешно прошли двое представителей Украины: Александр Абраменко и Александр Окипнюк. Борьбу начали 12 финалистов, а во второй раунд вышли шестеро лучших, среди которых был и Абраменко, олимпийский чемпион 2018 года в этой дисциплине.