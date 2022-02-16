Первая медаль Украины на Олимпиаде в Пекине: Абраменко завоевал серебро в фристайле (ВИДЕО)

На Олимпийских играх-2022, которые проходят в столице Китая Пекине, завершились соревнования в лыжной акробатике среди мужчин. Второе место занял украинец Александр Абраменко. Об этом стало известно из трансляции, которую вело "Суспільне".

Квалификационную часть успешно прошли двое представителей Украины: Александр Абраменко и Александр Окипнюк. Борьбу начали 12 финалистов, а во второй раунд вышли шестеро лучших, среди которых был и Абраменко, олимпийский чемпион 2018 года в этой дисциплине.

Прыжок Абраменко

В суперфинале украинец занял второе место, уступив лишь китайцу Ци Гуанпу.

Это первая медаль Украины на Олимпийских играх-2022 и символично, что ее завоевал один из знаменосцев сборной.

Сборную Украины по фристайлу называли в числе претендентов на медали и в командном турнире, но она была вынуждена пропустить его из-за того, что перед стартом у троих спортсменов выявили коронавирусную инфекцию.

Олимпиада в Пекине стартовала грандиозным шоу на церемонии открытия. Однако уже первые дни принесли скандал в фигурном катании, где организаторы отложили церемонию награждения из-за того, что в допинг-пробе российской фигуристки обнаружили запрещенное вещество.