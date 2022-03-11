Україна виграла ще шість медалей за сьомий день Паралімпіади-2022

Українські спортсмени за підсумками сьомого дня Паралімпіади-2022 виграли ще шість медалей, з них три "золота". Про це повідомляє "Суспільне".

На сьомий день Зимових Ігор-2022 у Пекіні змагалися біатлоністи, які розіграли нагороди в індивідуальних перегонах. Загалом змагання проходили у шести різних класах.

За підсумками трьох заїздів українські паралімпійці посіли перше місце, поповнивши медальний залік України трьома золотими медалями. Усього параатлети здобули шість медалей.

"Золото" здобула триразова чемпіонка Пекіна-2022 Оксана Шишкова, яка на 3,6 секунди випередила суперницю з Німеччини.

Медальний залік України "золотом" поповнила Людмила Ляшенко. Вона на 45 секунд випередила найближчу суперницю.

У чоловічих індивідуальних перегонах золоту медаль отримав Олександр Казик, другим після нього до фінішу прийшов Віталій Лук'яненко, який завоював "срібло".

Загалом за сім днів Паралімпіади-2022 українські спортсмени здобули 25 медалей, що стало максимальним результатом за всю історію незалежності України. У загальному заліку українських паралімпійців 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових нагород.

Нагадаємо, раніше на Олімпійських іграх-2022 українець Олександр Абраменко за підсумками змагання у лижній акробатиці серед чоловіків отримав "срібло".

Тоді кваліфікаційну частину успішно пройшли двоє представників України: Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк. Боротьбу розпочали 12 фіналістів, а до другого раунду вийшли шестеро найкращих, серед яких був і Абраменко, олімпійський чемпіон 2018 року у цій дисципліні.