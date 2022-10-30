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Украинцам рассказали, как безопасно передвигаться по деоккупированной территории
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев соблюдать правила безопасности на деоккупированных территориях.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
В ведомстве отметили, что даже после первичной очистки пиротехническими подразделениями освобожденной местности необходимо соблюдать правила безопасности.
В частности, в ГСЧС советуют:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- пользоваться асфальтными и бетонными дорогами;
- не подходить к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам;
- не трогать оружие, технику или какие-либо подозрительные предметы;
- не заходить в леса и лесополосы, сады, поля и огороды;
- отслеживать опасные зоны в мобильном приложении "Разминирование Украины".
Также в ведомстве напомнили, что интерактивная карта приложения в режиме реального времени показывает возможные и уже подтвержденные угрозы, известные ГСЧС.
Поэтому украинцам советуют установить приложение "Разминирование Украины" на Androidи Apple .
Спасатели подчеркнули, что к обследованию и обезвреживанию саперами взрывоопасных предметов приближаться к месту их расположения категорически запрещено.
"Если вы все же попали в красную зону, приложение сразу вас об этом известит", - отмечают в ГСЧС.
Отметим, в Харьковской области сохраняется высокая минная опасность, поэтому люлей призывают быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, по обочинам дорог.
Так, недавно в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Тогда 2 человека погибли.