Украинцам рассказали, как безопасно передвигаться по деоккупированной территории

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев соблюдать правила безопасности на деоккупированных территориях.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве отметили, что даже после первичной очистки пиротехническими подразделениями освобожденной местности необходимо соблюдать правила безопасности.

В частности, в ГСЧС советуют:

пользоваться асфальтными и бетонными дорогами;

не подходить к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам;

не трогать оружие, технику или какие-либо подозрительные предметы;

не заходить в леса и лесополосы, сады, поля и огороды;

отслеживать опасные зоны в мобильном приложении "Разминирование Украины".

Также в ведомстве напомнили, что интерактивная карта приложения в режиме реального времени показывает возможные и уже подтвержденные угрозы, известные ГСЧС.

Поэтому украинцам советуют установить приложение "Разминирование Украины" на Androidи Apple .

Спасатели подчеркнули, что к обследованию и обезвреживанию саперами взрывоопасных предметов приближаться к месту их расположения категорически запрещено.

"Если вы все же попали в красную зону, приложение сразу вас об этом известит", - отмечают в ГСЧС.

Отметим, в Харьковской области сохраняется высокая минная опасность, поэтому люлей призывают быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, по обочинам дорог.

Так, недавно в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Тогда 2 человека погибли.