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Категория
Общество
Дата публикации

Украинцам рассказали, как безопасно передвигаться по деоккупированной территории

Украинцам рассказали, как безопасно передвигаться по деоккупированной территории

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев соблюдать правила безопасности на деоккупированных территориях.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве отметили, что даже после первичной очистки пиротехническими подразделениями освобожденной местности необходимо соблюдать правила безопасности.

В частности, в ГСЧС советуют:

  • пользоваться асфальтными и бетонными дорогами;
  • не подходить к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам;
  • не трогать оружие, технику или какие-либо подозрительные предметы;
  • не заходить в леса и лесополосы, сады, поля и огороды;
  • отслеживать опасные зоны в мобильном приложении "Разминирование Украины".

Также в ведомстве напомнили, что интерактивная карта приложения в режиме реального времени показывает возможные и уже подтвержденные угрозы, известные ГСЧС.

Поэтому украинцам советуют установить приложение "Разминирование Украины" на Androidи Apple .

Спасатели подчеркнули, что к обследованию и обезвреживанию саперами взрывоопасных предметов приближаться к месту их расположения категорически запрещено.

"Если вы все же попали в красную зону, приложение сразу вас об этом известит", - отмечают в ГСЧС.

Отметим, в Харьковской области сохраняется высокая минная опасность, поэтому люлей призывают быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, по обочинам дорог.

Так, недавно в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Тогда 2 человека погибли.

Автор:
Светлана Манько