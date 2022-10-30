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Українцям розповіли, як безпечно пересуватися деокупованою територією
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликала українців дотримуватися правил безпеки на деокупованих територіях.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
У відомстві наголосили, що навіть після первинного очищення піротехнічними підрозділами звільненої місцевості необхідно дотримуватися правил безпеки.
Зокрема, в ДСНС радять:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- користуватися асфальтними і бетонними дорогами;
- не підходити до покинутих будівель, автівок, блокпостів;
- не чіпати зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів;
- не заходити у ліси й лісосмуги, сади, на поля та городи;
- відстежувати небезпечні зони у мобільному застосунку "Розмінування України".
Також у відомстві нагадали, що інтерактивна мапа застосунку у режимі реального часу показує ймовірні та вже підтверджені загрози, відомі ДСНС.
Рятувальники наголосили, що до обстеження та знешкодження саперами вибухонебезпечних предметів наближатися до місця їх розташування категорично заборонено.
"Якщо ви все ж потрапили у червону зону, застосунок одразу вас про це повідомить", - зазначають в ДСНС.
У відомстві радять українцям встановити додаток "Розмінування України" на Android та Apple.
Зазначимо, в Харківській області зберігається висока мінна небезпека, тому люлей закликають бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг.
Так, нещодавно в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Тоді 2 людей загинуло.