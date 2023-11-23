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Украинцы за год стали чуть скептичнее в оценке Голодомора: что показал последний опрос
По состоянию на ноябрь 2023 года 79% украинцев однозначно согласны с тем, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
В сравнении с результатами аналогичного исследования годовой давности этот показатель не изменился. Доля же тех, кто скорее соглашается с этим утверждением, чем нет, уменьшилась с 14% до 13%.
В свою очередь, доля респондентов, однозначно не считающих Голодомор геноцидом, за год выросла с 1% до 3%. Тех, кто скорее не соглашается с этим, стало меньше – около 1% против 2% в ноябре 2022 года, однако суммарное количество скептиков, таким образом, с тех пор все равно увеличилось.
Впрочем, данные последних двух лет заметно контрастируют с результатами опросов, проведенных до российского полномасштабного вторжения (которые, соответственно, охватывали и территории, оккупированные Россией в ходе него). В ноябре 2021 года 5% ответили, что однозначно не считают Голодомор геноцидом украинцев, а еще 7% склонялись к такому мнению.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Наиболее однозначная позиция по определению Голодомора как геноцида наблюдается на западе Украины - сейчас ее поддерживают в целом 94% опрошенных. Впрочем, на востоке таких немногим меньше – в общей сложности 88%.
Также существует небольшая зависимость в ответах от возраста респондентов: более молодые высказывают такую позицию несколько чаще, а более пожилые чуть чаще отказываются считать Голодомор геноцидом.
Нынешний опрос был проведен 14-16 ноября среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на территориях, где была доступна мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.
Соцопросы по этому вопросу уже традиционно проводятся в ноябре, поскольку в четвертую субботу именно этого месяца в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов (в том числе и событий 1921-1923 и 1946-1947 годов). В 2023 году она выпадает на 25 ноября.
Источник фото: ua.depositphotos.com