Каждая пятая украинская семья сталкивается с острой нехваткой продовольствия

Сотни тысяч украинцев, живущих в непосредственной близости от боевых действий, зависят от гуманитарной и продовольственной помощи. В 80% населённых пунктов вблизи линии фронта люди испытывают препятствия в доступе к продовольствию.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Украине Мэтью Голлингсворт, пишет Укринформ.

По его ловле, "сегодня примерно каждая пятая украинская семья сталкивается с той или иной степенью острой нехватки продовольствия".

Кроме того, более 900 тыс. человек, "которые все еще живут в радиусе 30 км от линии фронта", испытывают острейшие потребности в обеспечении продовольствием.

Голлингсворт подчеркнул, что "в одной из крупнейших мировых житниц, до полномасштабной войны ежегодно кормившей 400 млн человек по всему миру, сотни тысяч людей, живущих в непосредственной близости от боевых действий, в настоящее время зависят от гуманитарной и продовольственной помощи".

По словам представителя ООН, ВПП обеспечит продовольствием около 750 тыс. из этих людей в течение зимы. Кроме того, еще 1,5 млн получат денежную помощь в районах, непосредственно пострадавших от военных действий.

Голлингсворт отметил, что с середины июля задокументировано 31 нападение на объекты, имеющие решающее значение для производства и экспорта зерна. 28 из них - в Одесской области, где расположены жизненно важные черноморские морские и дунайские речные терминалы, необходимые для мировой торговли и экспорта продовольствия.

До февраля 2022 года на Украину приходилось 9% мирового экспорта пшеницы, 15% – кукурузы и 44% – подсолнечного масла.

По предварительным подсчетам, Украина уже понесла ущерб сельскохозяйственному сектору на 40,2 млрд долларов.

"Мы все должны сосредоточить наши усилия на удовлетворении неотложных потребностей этой страны, в частности в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать, что этот сельскохозяйственный центр будет быстро восстановлен и сможет помогать голодающим во всем мире, потому что когда разразится очередной продовольственный кризис, мир снова будет нуждаться в Украине", – подчеркнул Голлингсворт.

Путин пытался создать Голодомором

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила на Совбезе ООН, где упомянула Голодомор и сравнила российского диктатора Владимира Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Она рассказала, что миллионы украинских женщин, мужчин, детей погибли из-за жесткой и репрессивной политики сталинского режима — искусственного, умышленного голода.

По ее мнению, это стало для человечества уроком о том, что происходит, когда жестокость и тирания остаются безнаказанными.

"Но Путин не прислушался. Напротив, он вдохновился. Как и Сталин, Путин использовал еду как оружие войны. И как Сталин, Путин принес голод и смерть в Украину", - отметила представительница США.

Она подчеркнула, что Россия ведет войну не только против украинского народа, но и против " уязвимых людей" по всему миру, зависящих от украинского экспорта продовольствия.

Напомним, западные юристы и правозащитники установили, что Россия систематически создавала предпосылки для голода в Украине, обстреливая продовольственные магазины, зернохранилища и элеваторы. Они готовят иск для подачи в Международный уголовный суд (МКС).