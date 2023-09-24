Росія намагалася спричинити в Україні масовий голод. Юристи готують позов до МКС

Західні юристи та правозахисники встановили, що Росія систематично створювала передумови для голоду в Україні в трьох етапах. Окремі випадки включали обстріли магазинів, перешкоджання гуманітарним коридорам та атаки на енергоінфраструктуру.

Ця інформація міститься в досьє щодо воєнних злочинів, яке стосується Росії як країни-агресора, і опубліковане у виданні The Guardian.

Зважаючи на цю інформацію, юристи-правозахисники, які співпрацюють з прокуратурою України, готують досьє військових злочинів для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Мета полягає в тому, щоб задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни, надавши докази для того, щоб МКС розпочав перше судове переслідування такого роду, яке могло б висунути звинувачення російському президенту Володимиру Путіну.

Юсуф Хан, старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance, сказав, що знищення продовольства відбувалося в три етапи, починаючи з облоги українських міст, в яких постачання продовольства було припинено.

Серед задокументованих інцидентів – загибель 20 мирних жителів у Чернігові рано вранці 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету в місті, де українці стояли в черзі за хлібом і продуктами.

Хан додав, що слідчі також зосереджені на облозі Маріуполя. Постачання продовольства до міста було припинено, а коридори гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, через що зневіреним, голодуючим цивільним людям було дуже важко або неможливо втекти.

Друга фаза включає знищення запасів їжі та води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій, які адвокат назвав "об’єктами, необхідними для виживання цивільного населення".

Третій елемент за словами Хана, це спроби Росії запобігти або обмежити експорт українського продовольства.

"Тоді ми бачили, як Росія атакувала зернові комплекси на Дунаї та грала м’язами в Чорному морі", — сказав він, посилаючись на повідомлення українських чиновників про те, що наприкінці липня та на початку серпня було знищено 270 000 тонн продуктів харчування.

Повідомляється, що частина зусиль юристів полягатиме в тому, щоб ідентифікувати злочинців, у тому числі чи вимагати висунути звинувачення Путіну, як це сталося в березні, коли МКС видав ордер на арешт президента за незаконну депортацією українських дітей до Росії з окупованих територій під час війни.

Українські партизани неодноразово повідомляли, що протягом останнього часу гуманітарна криза на окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності. В Маріуполі суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин.