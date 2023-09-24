Россия пыталась создать в Украине массовый голод. Юристы готовят иск в МКС

Западные юристы и правозащитники установили, что Россия систематически создавала предпосылки голода в Украине в трех этапах. Отдельные случаи включали обстрелы магазинов, препятствия гуманитарным коридорам и атаки на энергоинфраструктуру.

Эта информация содержится в досье по военным преступлениям, которое касается России как страны-агрессора, и опубликовано в издании The Guardian.

Учитывая эту информацию, юристы-правозащитники, сотрудничающие с прокуратурой Украины, готовят досье военных преступлений для представления в Международный уголовный суд (МКС).

Цель состоит в том, чтобы задокументировать случаи, когда российские захватчики использовали голод как оружие войны, предоставив доказательства для того, чтобы МКС начал первое судебное преследование такого рода, которое могло бы предъявить обвинение российскому президенту Владимиру Путину.

Юсуф Хан, старший юрист юридической фирмы Global Rights Compliance, сказал, что уничтожение продовольствия происходило в три этапа, начиная с осады украинских городов, в которых поставки продовольствия были прекращены.

Среди задокументированных инцидентов – гибель 20 мирных жителей в Чернигове ранним утром 16 марта 2022 года, когда российские осколочные бомбы взорвались возле супермаркета в городе, где украинцы стояли в очереди за хлебом и продуктами.

Хан добавил, что следователи также сосредоточены на осаде Мариуполя. Поставки продовольствия в город были прекращены, а коридоры гуманитарной помощи заблокированы или разбомблены, из-за чего отчаявшимся, голодающим гражданским людям было очень тяжело или невозможно убежать.

Вторая фаза включает уничтожение запасов пищи и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий, которые адвокат назвал "объектами, необходимыми для выживания гражданского населения".

Третий элемент по словам Хана, это попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинского продовольствия.

"Тогда мы видели, как Россия атаковала зерновые комплексы на Дунае и играла мышцами в Черном море", - сказал он, ссылаясь на сообщения украинских чиновников о том, что в конце июля и начале августа было уничтожено 270 000 тонн продуктов питания.

Сообщается, что часть усилий юристов будет заключаться в том, чтобы идентифицировать преступников, в том числе и требовать предъявить обвинения Путину, как это произошло в марте, когда МКС выдал ордер на арест президента за незаконную депортацию украинских детей в Россию с оккупированных территорий во время войны.

Украинские партизаны неоднократно сообщали, что в последнее время гуманитарный кризис на оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости. В Мариуполе существенно возрастает смертность гражданского населения по естественным причинам.