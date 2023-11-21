Число погибших из-за войны мирных жителей Украины превысило 10 тысяч - ООН

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с момента полномасштабного вооруженного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года верифицировано уже 10 017 случаев гибели гражданских лиц, 568 из которых составили дети, а также 18 522 случаев ранения гражданских.

В частности, установлена гибель 4702 мужчин, 2839 женщин и 1908 взрослых неустановленного пола, а также 300 мальчиков, 240 девочек и 28 детей неустановленного пола. В свою очередь, ранения получили 5786 мужчин, 3972 женщины, 7547 взрослых неустановленного пола, 542 мальчика, 390 девочек и 285 детей неустановленного пола.

7817 погибли на подконтрольной Украине территории, а 2190 – на оккупированной Россией. Среди раненых же доля оккупированных территорий меньше – 3205 против 15 317 случаев.

8416 человек считаются погибшими, а 17524 ранеными в результате применения взрывного оружия с широкой зоной поражения. От мин и других взрывоопасных остатков войны погибли по меньшей мере 335 человек, ранены - 746 человек.

Еще 1256 человек погибли и 252 были ранены в результате применения стрелкового оружия и легкого вооружения, в том числе снайперского огня, инцидентов с чрезмерным применением военными силы (когда они воспринимают гражданских как угрозу) и умышленных убийств или ранений. В эту же статистику включены случаи ДТП с участием военных автомобилей или гражданских автомобилей под управлением военных в зоне боевых действий.

Судя по сообщению, отметка в 10 тысяч зафиксированных погибших была перейдена после попадания ракеты в четырехэтажный жилой дом в Селидово Донецкой области, когда погибли четверо гражданских. Ими оказалась семья, которая была вынуждена переселиться еще в начале войны, а также 85-летняя женщина.

В миссии ООН традиционно отмечают, что речь идет только о верифицированных путем применения ее собственной методологии случаях, при этом настоящая статистика по жертвам войны может быть значительно выше, поскольку проверка таких данных сложна и занимает определенное время.

"Мониторинг ММПЧУ показывает, что значительное количество случаев гибели и ранения гражданских лиц происходит далеко от линии фронта, главным образом из-за применения вооруженными силами РФ дальнобойных ракет и барражирующих боеприпасов, поражающих цели в населенных пунктах по всей стране", - отмечают в миссии.

Как отметила ее руководительница Даниэль Белль, за последние три месяца - с августа по октябрь - вдали от линии фронта произошла почти половина случаев гибели и ранения гражданских.

Отметим, что ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине публиковала отчеты о количестве зафиксированных случаев гибели и ранений людей еженедельно, с июля 2023 года перешла на публикации раз в две недели, а в октябре и ноябре делала публикации уже только по одному разу. В частности, отметку в 9500 погибших в результате войны Украина, по ее данным, пересекла в конце августа.