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Ракетный удар по многоэтажке в Донецкой области, взрывы в Кривом Роге, подрыв авто на Харьковщине: ситуация в регионах
В ночь на 15 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда четырехэтажного жилого дома. А в Харьковской области на взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Погиб мужчина 33 лет.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Селидовому
Войска РФ в ночь на 15 ноября нанесли ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
В результате удара произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома.
На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Из поврежденной квартиры на 4 этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.
Под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Враг за сутки 114 раз обстрелял населенные пункты Запорожской области
Российская армия за прошедшие сутки 114 раз обстреляла 21 населенный пункт в Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.
6 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Роботиного, Новоандреевки, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Белогорья, Каменского, Плавней, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.
Враг целил из РСЗО по Магдалиновке, Роботиному и Новодаровке, совершил 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Волшебному, Малиновке, Левадному, Луговскому, Малой Токмачке, Новодаровке и Малым Щербакам, а также авиационный удар по Новодаровке.
За сутки поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В Херсонской области семеро раненых
Российские войска за прошедшие сутки произвели 81 обстрел Херсонской области, выпустив 571 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, БПЛА и авиации, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учреждение исполнения наказаний в Херсонском районе, пункт несокрушимости и здание учебного заведения в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.
Он добавил, что из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.
В Харьковской области подорвался гражданский автомобиль
Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.
В результате удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района поврежден частный дом, произошел пожар.
В селе Казачья Лопань Харьковского района повреждены 3 жилых дома, получили ранения мужчины 70 и 77 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также в результате ракетного удара по с. Подобовка Купянского района, повреждены 2 частных дома.
В селе Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом поврежден зерноочистительный комплекс.
Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Липцы, Старица, Бударки, Двуречная и другие населенные пункты.
В селе Григоровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Погиб мужчина 33 лет, мужчина 35 лет получил ранение и был госпитализирован.
Армия РФ атаковала дронами Никополь, раздавались взрывы в Кривом Роге
Войска РФ ночью и утром атаковали Никопольский район, в том числе сам Никополь и Кривой Рог, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Дважды за ночь оккупанты обстреляли Никопольщину. Агрессор бил из тяжелой артиллерии. Пол десятка выстрелов произвел по районному центру и Марганецкой общине. Люди не пострадали", - отметил он.
По словам главы области, громко было и в Кривом Роге. Последствия атаки уточняются. Жертв среди гражданского населения нет.
"На утро враг снова атаковал Никополь. Попал по городу двумя дронами-камикадзе. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Какой ущерб причинили захватчики - выясняется", - добавил Лысак.
Напомним, в ночь на 14 ноября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Шесть беспилотников ударили по Изюмскому району Харьковщины.