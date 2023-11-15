Ракетный удар по многоэтажке в Донецкой области, взрывы в Кривом Роге, подрыв авто на Харьковщине: ситуация в регионах

В ночь на 15 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда четырехэтажного жилого дома. А в Харьковской области на взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Погиб мужчина 33 лет.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Селидовому

Войска РФ в ночь на 15 ноября нанесли ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В результате удара произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома.

На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение.

Из поврежденной квартиры на 4 этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

Под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Враг за сутки 114 раз обстрелял населенные пункты Запорожской области

Российская армия за прошедшие сутки 114 раз обстреляла 21 населенный пункт в Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

6 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Роботиного, Новоандреевки, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Белогорья, Каменского, Плавней, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

Враг целил из РСЗО по Магдалиновке, Роботиному и Новодаровке, совершил 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Волшебному, Малиновке, Левадному, Луговскому, Малой Токмачке, Новодаровке и Малым Щербакам, а также авиационный удар по Новодаровке.

За сутки поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Херсонской области семеро раненых

Российские войска за прошедшие сутки произвели 81 обстрел Херсонской области, выпустив 571 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, БПЛА и авиации, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учреждение исполнения наказаний в Херсонском районе, пункт несокрушимости и здание учебного заведения в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

В Харьковской области подорвался гражданский автомобиль

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района поврежден частный дом, произошел пожар.

В селе Казачья Лопань Харьковского района повреждены 3 жилых дома, получили ранения мужчины 70 и 77 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также в результате ракетного удара по с. Подобовка Купянского района, повреждены 2 частных дома.

В селе Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом поврежден зерноочистительный комплекс.

Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Липцы, Старица, Бударки, Двуречная и другие населенные пункты.

В селе Григоровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Погиб мужчина 33 лет, мужчина 35 лет получил ранение и был госпитализирован.

Армия РФ атаковала дронами Никополь, раздавались взрывы в Кривом Роге

Войска РФ ночью и утром атаковали Никопольский район, в том числе сам Никополь и Кривой Рог, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Дважды за ночь оккупанты обстреляли Никопольщину. Агрессор бил из тяжелой артиллерии. Пол десятка выстрелов произвел по районному центру и Марганецкой общине. Люди не пострадали", - отметил он.

По словам главы области, громко было и в Кривом Роге. Последствия атаки уточняются. Жертв среди гражданского населения нет.

"На утро враг снова атаковал Никополь. Попал по городу двумя дронами-камикадзе. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Какой ущерб причинили захватчики - выясняется", - добавил Лысак.

Напомним, в ночь на 14 ноября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Шесть беспилотников ударили по Изюмскому району Харьковщины.