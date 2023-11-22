Кожна п'ята українська родина стикається з гострою нестачею продовольства

Сотні тисяч українців, які живуть у безпосередній близькості від бойових дій, нині залежать від гуманітарної та продовольчої допомоги. У 80% населених пунктів поблизу лінії фронту люди відчувають перешкоди в доступі до продовольства.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив представник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні Метью Голлінгсворт, пише Укрінформ.

За його ловами, "сьогодні приблизно кожна п'ята українська родина стикається з тим чи іншим ступенем гострої нестачі продовольства", передусім біля зони бойових дій.

Крім того, понад 900 тис. осіб, "які все ще живуть у радіусі 30 км від лінії фронту", відчувають найгостріші потреби у забезпеченні продовольством, які посилюються взимку.

Голлінгсворт підкреслив, що "в одній з найбільших світових житниць, яка до повномасштабної війни щорічно годувала 400 млн осіб по всьому світу, сотні тисяч людей, які живуть у безпосередній близькості від бойових дій, нині залежать від гуманітарної та продовольчої допомоги".

За словами представника ООН, ВПП забезпечить продовольством близько 750 тис. із цих людей протягом зими. Крім того, ще 1,5 млн отримають грошову допомогу в районах, які безпосередньо постраждали від воєнних дій.

Голлінгсворт зауважив, що з середини липня задокументовано 31 напад на об'єкти, що мають вирішальне значення для виробництва та експорту зерна. 28 з них - в Одеській області, де розташовані життєво важливі чорноморські морські й дунайські річкові термінали, які необхідні для світової торгівлі й експорту продовольства.

До лютого 2022 року на Україну припадало 9% світового експорту пшениці, 15% – кукурудзи та 44% – соняшникової олії.

За попередніми підрахунками, Україна вже зазнала збитків сільськогосподарському сектору на 40,2 млрд доларів.

"Ми всі маємо зосередити наші зусилля на задоволенні нагальних потреб цієї країни, зокрема у довгостроковій перспективі, аби гарантувати, що цей сільськогосподарський центр буде швидко відновлений і зможе допомагати голодуючим у всьому світі, бо коли вибухне чергова продовольча криза, світ знову потребуватиме України", - підкреслив Голлінгсворт.

Путін намагався створити Голодомором

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд виступила на Раді безпеки ООН, де згадала Голодомор та порівняла російського диктатора Володимира Путіна з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

Вона розповіла, що мільйони українських жінок, чоловіків, дітей загинули через жорстку та репресивну політику сталінського режиму — штучний, навмисний голод.

На її думку, це стало для людства уроком про те, що стається, коли жорстокість і тиранію залишаються безкарними.

"Але Путін не прислухався. Навпаки, він надихнувся. Як і Сталін, Путін використав їжу як зброю війни. І як Сталін, Путін приніс голод і смерть в Україну", — зазначила представниця США.

Вона наголосила, що Росія веде війну не лише проти українського народу, а й проти "вразливих людей" по всьому світу, що залежать від українського експорту продовольства.

Нагадаємо, західні юристи та правозахисники встановили, що Росія систематично створювала передумови для голоду в Україні, обстрілюючи продовольчі магазини, зерносховища та елеватори. Наразі вони готують позов для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС).