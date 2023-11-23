Українці за рік стали трохи скептичнішими в оцінці Голодомору: що показало останнє опитування

Станом на листопад 2023 року 79% українців однозначно згодні з тим, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Порівняно з результатами аналогічного дослідження річної давності цей показник не змінився. Частка ж тих, хто скоріше погоджується з цим твердженням, ніж ні, зменшилася з 14% до 13%.

В свою чергу, частка респондентів, які однозначно не вважають Голодомор геноцидом, за рік зросла з 1% до 3%. Тих, хто скоріше не погоджується з цим, стало все ж менше - біля 1% проти 2% у листопаді 2022 року, однак сумарна кількість скептиків, таким чином, з того часу все рівно збільшилася.

Втім, дані останніх двох років помітно контрастують з результатами опитувань, проведених до російського повномасштабного вторгення (які, відповідно, охоплювали й території, окуповані Росією під час нього). Зокрема, в листопаді 2021 року 5% відповіли, що однозначно не вважають Голодомор геноцидом українців, а ще 7% схилялися до такої думки.

Найбільш однозначна позиція щодо визначення Голодомора як геноцида спостерігається на заході України - наразі її підтримують загалом 94% опитаних. Втім, на сході таких не набагато менше - загалом 88%.

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Також існує невелика залежність у відповідях від віку респондентів: більш молоді висловлюють такую позицію трохи частіше, а більш літні трохи частіше відмовляються вважати Голодомор геноцидом.

Цьогорічне опитування було проведене 14-16 листопада серед 1000 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на територіях, де був доступний мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

Опитування щодо цього питання вже традиційно проводяться у листопаді, оскільки четвертої суботи саме цього місяця в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів (зокрема й подій 1921-1923 та 1946-1947 років). В 2023 році вона припадає на 25 листопада.

Джерело фото: ua.depositphotos.com