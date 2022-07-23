Украинская электронная подпись соответствует европейским стандартам - Минцифры

Украинская электронная подпись успешно прошла тестирование на eSignature Validation Plugtests 2022 на соответствие европейским стандартам. Технически Украина готова к взаимному признанию цифровых подписей с Евросоюзом.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Министр отметил, что взаимное признание электронных подписей является важной частью плана цифровой евроинтеграции.

"Наши цифровые подписи должны приниматься в любой стране Евросоюза. Это создает множество преимуществ для бизнеса и для всех украинцев. К примеру, можно будет получать услуги в ЕС, предпринимателям заключать онлайн-контракты с иностранными партнерами, открывать международные счета и т.д.", - объяснил Федоров.

Отмечается, что тестирование проводилось техническим комитетом Европейского института телекоммуникационных стандартов ETSI. Именно стандарты ETSI используются в странах Европейского Союза в сфере электронных доверительных услуг.

Напомним, в Украине отсрочили обязательное использование электронной подписи на защищенном носителе на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения.