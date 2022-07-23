- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Український електронний підпис відповідає європейським стандартам - Мінцифри
Український електронний підпис успішно пройшов тестування на eSignature Validation Plugtests 2022 на відповідність європейським стандартам. Технічно Україна готова до взаємного визнання цифрових підписів з Євросоюзом.
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Він наголосив, що взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції.
"Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу. Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн- контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо", - пояснив Федоров.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу у сфері електронних довірчих послуг.
Нагадаємо, в Україні відстрочили обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії на період дії військового стану та протягом 6 місяців з дня його припинення.