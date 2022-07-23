Український електронний підпис відповідає європейським стандартам - Мінцифри

Український електронний підпис успішно пройшов тестування на eSignature Validation Plugtests 2022 на відповідність європейським стандартам. Технічно Україна готова до взаємного визнання цифрових підписів з Євросоюзом.

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Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Він наголосив, що взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції.

"Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу. Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн- контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо", - пояснив Федоров.

Зазначається, що тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу у сфері електронних довірчих послуг.

Нагадаємо, в Україні відстрочили обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії на період дії військового стану та протягом 6 місяців з дня його припинення.