В 2024 году украинцы потеряли более 6 тыс. телефонов: какие модели самые популярные среди воров

За первые 4 месяца 2024 года в Украине зафиксировано более 6,6 тысячи случаев краж и потерь мобильных телефонов.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел.

Наибольшее количество похищенных или потерянных мобильных телефонов зафиксировано в этом году в Киеве — 790 случаев (11,9% от общего количества).

На втором месте Днепропетровская область с 582 случаями (8,8%), а Запорожская область занимает третье место с 566 случаями (8,6%). Для сравнения, в 2023 году Донбасса лидировала по количеству похищенных или потерянных телефонов.

Популярные среди воров марки телефонов остаются неизменными за последние три года. В 2024 году уже было похищено или потеряно более 2,2 тысячи XIAOMI (33,8% от общего количества), более 1,4 тысячи телефонов SAMSUNG (21,6%) и чуть менее тысячи IPHONE (14,2%).

Согласно сообщению, количество угонов и потерь смартфонов в 2024 году уменьшается по сравнению с предыдущими годами: это в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период в 2021 году и в 1,3 раза меньше, чем в прошлом году.

Всего в 2023 году было зафиксировано 29 015 случаев похищения и потери телефонов, что почти вдвое – на 46% – меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Добавим, в 2023 году в украинских судах рассматривалось 3157293 дел. Это почти в полтора раза больше, чем в 2022 году. Наибольший рост наблюдается среди административных и гражданских дел.

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