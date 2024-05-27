У 2024 році українці втратили понад 6 тис телефонів: які моделі найпопулярніші серед злодіїв

За перші 4 місяці 2024 року в Україні зафіксовано понад 6,6 тисяч випадків крадіжок та втрат мобільних телефонів.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ.

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві — 790 випадків (11,9% від загальної кількості).

На другому місці Дніпропетровська область з 582 випадками (8,8%), а Запорізька область посідає третє місце з 566 випадками (8,6%). Для порівняння, у 2023 році Донеччина лідирувала за кількістю викрадених або втрачених телефонів.

Популярні серед злодіїв марки телефонів залишаються незмінними протягом останніх трьох років. У 2024 році вже було викрадено або втрачено більше 2,2 тисяч XIAOMI (33,8% від загальної кількості), понад 1,4 тисячі телефонів SAMSUNG (21,6%) та трохи менше тисячі IPHONE (14,2%).

Згідно з повідомленням, кількість викрадень та втрат смартфонів у 2024 році зменшується порівняно з попередніми роками: це у 2,5 рази менше, ніж за відповідний період у 2021 році, та у 1,3 рази менше, ніж минулого року.

Загалом у 2023 році було зафіксовано 29 015 випадків викрадення та втрати телефонів, що майже вдвічі — на 46% — менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Додамо, у 2023 році в українських судах розглядалось 3 157 293 справ. Це майже в півтора рази більше, ніж у 2022 році. Найбільший приріст спостерігається серед адміністративних та цивільних справ.

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