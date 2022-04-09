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Общество
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В армию РФ хотят дополнительно набрать 60 тысяч военных

В армию РФ хотят дополнительно набрать 60 тысяч военных

Российская федерация планирует призвать в свою армию 60 тысяч новых военнослужащих. 

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Как сообщает CNN со ссылкой на своего высокопоставленного источника в разведке США, для этого в РФ хотят привлечь добровольцев и мобилизовать резервистов.

При этом, в американской разведке не уверены, что РФ сможет собрать такое количество военных.

Кроме этого, нет четких данных, будет ли время у мобилизованных для необходимой подготовки и для каких задач их привлекут.

В разведке США не зафиксировали боеспособные подразделения, чтобы пополнить те батальонно-тактические группы, которые потеряли боеспособность и выведены в тыл.

Российская армия также не смогла решить свои трудности с логистикой и тыловым обеспечением войск.

По данным издания, Россия сохранила 85% боевых мощностей, которые были собраны вдоль границ Украины перед полномасштабным вторжением 24 февраля 2022. На тот момент их количество составляло 120 150 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Россия во временно оккупированном Крыму проводит принудительную мобилизацию мужчин на войну с Украиной. 

Напомним, что еще 12 марта для штурма и захвата Николаева российская армия начала привлекать принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО. 

Автор:
Дмитрий Нарожный