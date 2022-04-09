В армию РФ хотят дополнительно набрать 60 тысяч военных

Российская федерация планирует призвать в свою армию 60 тысяч новых военнослужащих.

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Как сообщает CNN со ссылкой на своего высокопоставленного источника в разведке США, для этого в РФ хотят привлечь добровольцев и мобилизовать резервистов.

При этом, в американской разведке не уверены, что РФ сможет собрать такое количество военных.

Кроме этого, нет четких данных, будет ли время у мобилизованных для необходимой подготовки и для каких задач их привлекут.

В разведке США не зафиксировали боеспособные подразделения, чтобы пополнить те батальонно-тактические группы, которые потеряли боеспособность и выведены в тыл.

Российская армия также не смогла решить свои трудности с логистикой и тыловым обеспечением войск.

По данным издания, Россия сохранила 85% боевых мощностей, которые были собраны вдоль границ Украины перед полномасштабным вторжением 24 февраля 2022. На тот момент их количество составляло 120 – 150 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Россия во временно оккупированном Крыму проводит принудительную мобилизацию мужчин на войну с Украиной.

Напомним, что еще 12 марта для штурма и захвата Николаева российская армия начала привлекать принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО.