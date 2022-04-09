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В армію РФ хочуть додатково набрати 60 тисяч військових
Російська федерація планує призвати до своєї армії 60 тисяч нових військовослужбовців.
Як повідомляє CNN з посиланням на своє високопоставлене джерело в розвідці США, для цього в РФ хочуть залучити добровольців і мобілізувати резервістів.
При цьому в американській розвідці не впевнені , що РФ зможе зібрати таку кількість військових .
Крім цього, немає чітких даних, чи буде час у мобілізованих для необхідної підготовки та для яких завдань їх залучать.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У розвідці США не зафіксував і боєздатних підрозділів, щоб поповнити ті батальйонно-тактичні групи, які втратили боєздатність та виведені в тил.
Російська армія також не змогла вирішити свої проблеми з логістикою і тиловим забезпеченням військ.
За даними видання , Росія зберегла 85% бойових потужностей, які були зібрані вздовж кордонів України перед повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року . На той момент їхня кількість становила 120 - 150 тисяч людей .
Раніше повідомлялося, що Росія у тимчасово окупованому Криму здійснює примусову мобілізацію чоловіків на війну з Україною.
Нагадаємо, що ще 12 березня для штурму та захоплення Миколаєва російська армія почала залучати примусово мобілізованих жителів ОРДЛО.