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В Белгороде-Днестровском произошел масштабный пожар на складе (ФОТО)
Масштабный пожар произошел в ночь на 4 марта в Белгороде-Днестровском Одесской области, сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 0:54. По прибытию на место спасателями было установлено возгорание складского помещения, открытой территории предприятия с пенополистирольными плитами и стоящего рядом прицепа грузового автомобиля.
В 2:21 пожар был локализован, а в 3:56 – ликвидирован на общей площади около 1500 квадратных метров. Причина возгорания и масштаб ущерба пока устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
Отмечается, что от подразделений ГСЧС Одессы было привлечено 8 единиц техники и 33 спасателя, от пожарной команды села Шабо - 1 единица техники и 4 человека, от пожарной команды села Старокозачье - 1 единица техники и 1 человек, а от пожарной команды села Тузлы - 1 единица техники и 1 человек личного состава.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним также, что на прошлой неделе в Киеве произошел масштабный пожар на складе лакокрасочной продукции в Подольском районе города, его тушила почти сотня спасателей.