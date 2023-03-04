В Белгороде-Днестровском произошел масштабный пожар на складе (ФОТО)

Масштабный пожар произошел в ночь на 4 марта в Белгороде-Днестровском Одесской области, сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 0:54. По прибытию на место спасателями было установлено возгорание складского помещения, открытой территории предприятия с пенополистирольными плитами и стоящего рядом прицепа грузового автомобиля.

В 2:21 пожар был локализован, а в 3:56 – ликвидирован на общей площади около 1500 квадратных метров. Причина возгорания и масштаб ущерба пока устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что от подразделений ГСЧС Одессы было привлечено 8 единиц техники и 33 спасателя, от пожарной команды села Шабо - 1 единица техники и 4 человека, от пожарной команды села Старокозачье - 1 единица техники и 1 человек, а от пожарной команды села Тузлы - 1 единица техники и 1 человек личного состава.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Напомним также, что на прошлой неделе в Киеве произошел масштабный пожар на складе лакокрасочной продукции в Подольском районе города, его тушила почти сотня спасателей.