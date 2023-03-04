У Білгороді-Дністровському сталася масштабна пожежа на складі (ФОТО)

Масштабна пожежа сталася у ніч на 4 березня в Білгороді-Дністровському Одеської області, повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Повідомлення про подію надійшло до служби порятунку о 0:54. По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено загорання складського приміщення, відкритої території підприємства з пінополістирольними плитами та розташованого поруч причепу вантажного автомобіля.

О 2:21 пожежа була локалізована, а о 3:56 - ліквідована на загальній площі біля 1500 квадратних метрів. Причину займання та масштаб збитків поки встановлюються. Загиблих та постраждалих немає.

Зазначається, що від підрозділів ДСНС Одеси було залучено 8 одиниць техніки та 33 рятувальника, від пожежної команди села Шабо - 1 одиниця техніки та 4 чоловіка, від пожежної команди села Старокозаче - 1 одиниця техніки та 1 чоловік, а від пожежної команди села Тузли - 1 одиниця техніки та 1 чоловік особового складу.

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо також, що минулого тижня в Києві сталася масштабна пожежа на складі лако-фарбувальної продукції в Подільському районі міста, її гасила майже сотня рятувальників.