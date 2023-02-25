В Киеве возник масштабный пожар, некоторые улицы частично перекрыли (ВИДЕО)

В Киеве во второй половине дня 25 февраля на одном из предприятий произошел пожар на складе лакокрасочной продукции. В связи с возгоранием перекрыто движение на улице Новоконстантиновской и полностью улица Нахимова.

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Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте. Подробности - впоследствии", - заявил Кличко.

Известно, что пожар возник на площади около 2000 кв. м. Для ликвидации возгорания задействована техника и около 90 человек спасателя.

"Патрульная полиция обеспечивает регулирование и безопасность дорожного движения. Водители планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - отметили в КГГА.

Напомним, в начале февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева раздался взрыв. Тогда выяснилось, что на территории бывшего завода взорвался газовый баллон. Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель людей (ч. 2 ст. 272 УК Украины).