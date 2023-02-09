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В Киеве ухудшилось качество воздуха: следует ограничить пребывание на улице
Причиной ухудшения состояния воздуха в столице является совокупность метеорологических факторов, в частности, низкая скорость ветра.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Там отмечают, что в Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли).
"Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В КГГА добавляют, что причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности, низкая скорость ветра.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна
- ограничить пребывание на улице
- пить много воды
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Отметим, столица поднялась на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой.
Сервисы по мониторингу показывают, что в Киеве в 11 раз превышен уровень мелкодисперсных частиц. Основной источник этих частиц, как правило, – двигатели внутреннего сгорания.
Напомним, в приложении "Киев Цифровой" теперь можно узнать уровень радиации в столице. Для этого необходимо обновить приложение и войти в раздел мониторинга качества воздуха в левом верхнем углу экрана (AQI).