В Киеве ухудшилось качество воздуха: следует ограничить пребывание на улице

Причиной ухудшения состояния воздуха в столице является совокупность метеорологических факторов, в частности, низкая скорость ветра.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Там отмечают, что в Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли).

"Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме", - говорится в сообщении.

В КГГА добавляют, что причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности, низкая скорость ветра.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна

ограничить пребывание на улице

пить много воды

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Отметим, столица поднялась на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой.

Сервисы по мониторингу показывают, что в Киеве в 11 раз превышен уровень мелкодисперсных частиц. Основной источник этих частиц, как правило, – двигатели внутреннего сгорания.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" теперь можно узнать уровень радиации в столице. Для этого необходимо обновить приложение и войти в раздел мониторинга качества воздуха в левом верхнем углу экрана (AQI).