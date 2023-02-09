У Києві погіршилася якість повітря: слід обмежити перебування на вулиці

Причиною погіршення стану повітря у столицы є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру.

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Про це повідомила пресслужба КМДА.

Там зазначають, що у Києві станом на 13:00 спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу).

"Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі", - йдеться у повідомленні.

В КМДА додають, що причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна

обмежити перебування на вулиці

пити багато води

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Зазначимо, що столиця піднялася на 11 місце у світовому антирейтингу міст із найбільш брудною атмосферою.

Сервіси з моніторингу показують, що у Києві у 11 разів перевищено рівень дрібнодисперсних частинок. Основне джерело цих частинок, як правило, - двигуни внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна дізнатися рівень радіації у столиці Для цього необхідно оновити застосунок і зайти у розділ моніторингу якості повітря в лівому верхньому куті екрану (AQI).