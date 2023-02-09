- Тип
- Обновлено
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Киеве прогремел взрыв: есть жертва и пострадавшие (ФОТО)
Взрыв раздался на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Один человек погиб. Трое пострадавших достали из-под завалов. Спасательно-розыскные работы продолжаются", - отметил он.
По его словам, в результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации Киевской городской военной администрации, предварительно на территории бывшего завода взорвался газовый баллон.
"Еще 6 человек предварительно, достают ГСЧС. Есть люди под завалами, их слышно. Спасательная операция продолжается. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Также в КГВА сообщили, что на месте взрыва возник пожар.