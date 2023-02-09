В Киеве прогремел взрыв: есть жертва и пострадавшие (ФОТО)

Взрыв раздался на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Один человек погиб. Трое пострадавших достали из-под завалов. Спасательно-розыскные работы продолжаются", - отметил он.

По его словам, в результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м.

По информации Киевской городской военной администрации, предварительно на территории бывшего завода взорвался газовый баллон.

"Еще 6 человек предварительно, достают ГСЧС. Есть люди под завалами, их слышно. Спасательная операция продолжается. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Также в КГВА сообщили, что на месте взрыва возник пожар.