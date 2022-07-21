В Черном море из-за штормовой погоды возможно усиление активности российских мин

Ситуация в Южнобужской операционной зоне остается сложной, однако контролируется силами обороны. В то же время в северо-западной части Черного моря из-за штормовой погоды возможно усиление активности вражеских мин.

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Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что россияне продолжают вести боевые действия на занятом рубеже обороны. Однако создания ударных группировок нет.

"Противный пытался провести контратаку в направлении Андреевки, а в районе Лозового предпринял попытку восстановить утраченное положение, но успеха не имел. Дважды враг наносил авиаудары по Потемкиному. В то же время Силы обороны нанесли 10 авиаударов по врагу", - подчеркнули в ОК "Юг".

В частности, штормовая погода в северо-западной части Черного моря продолжает создавать предпосылки для усиления активности движения вражеских мин. При этом корабельно-катерная группировка Черноморского флота уменьшила состав до двух ракетных и одного крупного десантного корабля.

Напомним, российские военные 18 июля нанесли авиаудар по Одесской области. Одна ракета сбита над морем, две попали в объект военной инфраструктуры. Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, когда мост и не функционирует.