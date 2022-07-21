У Чорному морі через штормову погоду можливе посилення активності російських мін

Ситуація у Південнобузькій операційній зоні залишається складною, проте контрольована Силами оборони. Водночас у північно-західній частині Чорного моря через штормову погоду можливе посилення активності ворожих мін.

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Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що росіяни продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі оборони. Однак створення ударних угрупувань немає.

"Противний намагався провести контратаку у напрямку Андріївки, а в районі Лозового здійснив спробу відновити втрачене положення, але успіху не мав. Двічі ворог завдавав авіаударів по Потьомкіному. Водночас Сили оборони завдали 10 авіаударів по ворогу", - наголосили в ОК "Південь".

Зокрема, штормова погода в північно-західній частині Чорного моря продовжує створювати передумови до посилення активності руху ворожих мін. При цьому корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад до двох ракетних та одного великого десантного корабля.

Нагадаємо, російські військові 18 липня завдали авіаудару по Одеській області. Одна ракета збита над морем, дві потрапили в об'єкт військової інфраструктури. Ще одна потрапила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує знищувати з квітня, коли міст і не функціонує.