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В "Дія" запускают бета-тест пенсионного удостоверения и вида на жительство: как принять участие
Вскоре начнется тестирование двух новых документов в приложении "Дія" - пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание. Минцифры работает над разработкой цифровых документов и просит украинцев приобщиться к совместной работе.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что для участия в тестировании пенсионного удостоверения необходимо иметь документ, выданный с 2014 года, - пластиковый или в виде платежной карты.
Для тестирования вида на жительство нужно иметь:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- вид на жительство в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года;
- банковский счет для авторизации в "Дія" через BankID, а также смартфон с NFC.
Для участия в бета-тестировании необходимо перейти по ссылке.
В министерстве подчеркивают, что оба документа очень востребованы в Украине. Пенсионное удостоверение считается вторым паспортом для пенсионеров. Им пользуются более 12 млн. украинцев. Теперь они смогут удобно пользоваться госуслугами онлайн и подтверждать свое лицо с помощью документов в "Дія".
Напомним, Минцифры сейчас работает над внедрением в "Дія" военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата. Это три из девяти новых функций, которые вскоре могут добавить в "Дія". Об остальном глава Минцифры не сообщил, но уточнил, что в разработке десятки обновлений приложения госуслуг.