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Суспільство
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У "Дії" запускають бета-тест пенсійного посвідчення та е-посвідки: як взяти участь

дія, електронний пенсійний, електронні документи

Невдовзі розпочнеться тестування двох нових документів у застосунку "Дія" - пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання. Наразі Мінцифри працює над розробкою цифрових документів і просить українців долучитися до спільної роботи. 

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Про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації. 

Зазначається, що для участі в тестуванні пенсійного посвідчення необхідно мати документ, виданий із 2014 року, - пластиковий або у вигляді платіжної картки.

Для тестування посвідки потрібно мати:

  • посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року;
  • банківський рахунок для авторизації в "Дії" через BankID, а також смартфон із NFC. 

Для участі у бета-тестуванні необхідно перейти за посиланням

У міністерстві наголошують, що обидва документи дуже затребувані в Україні. Пенсійне посвідчення вважається другим паспортом для пенсіонерів. Ним користуються понад 12 млн українців. Тепер вони також зможуть зручно користуватися держпослугами онлайн та підтверджувати свою особу за допомогою документів у "Дії". 

Нагадаємо, Мінцифри наразі працює над впровадженням у "Дію" військових облігацій, цифрового пенсійного посвідчення та першого функціоналу електронного нотаріату. Це три з дев'яти нових функцій, які невдовзі можуть додати в "Дію". Про решту голова Мінцифри не повідомив, але уточнив, що у розробці десятки оновлень додатка держпослуг.

Автор:
Анастасія Перцева