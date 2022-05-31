В Днепре возвращают плату за проезд в метро

В Днепре с 1 июня возвращают плату за проезд в метро. Временный бесплатный проезд привел к проблемам закупки необходимых расходных материалов для обеспечения бесперебойной и стабильной работы метрополитена.

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Об этом сообщил технический директор КП "Днепровский метрополитен" ДМР Тарас Шевченко.

По его словам, тариф за проезд остается неизменным – 8 гривен.

"С 1 июня 2022 года в Днепровском метро возвращают оплату за проезд. Тариф неизменный – 8 гривен. Перевозка пассажиров осуществляется с 5:36 до 21:05. Отсутствие оплаты за проезд привело к проблемам с закупкой необходимых расходных материалов для обеспечения бесперебойной и стабильной работы метрополитена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о внедрении бесплатного проезда было принято в первый день вторжения РФ на территорию Украины, ведь станции в основном использовались в качестве укрытия.

Тарас Шевченко добавил, что метрополитен продолжит круглосуточно работать как укрытие. Во время воздушной тревоги вход в станции будет свободным для всех граждан без прохождения через турникеты, через специальный коридор.

Напомним, в Киеве с субботы, 21 мая, резко повысилась стоимость проезда почти во всех маршрутках: с 6-10 до 15 гривен за поездку. Перевозчики объясняют подорожание увеличенной стоимостью горючего и его отсутствием. Большинство перевозчиков работают себе в убыток, а подорожание – это вынужденный шаг.