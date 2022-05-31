У Дніпрі повертають плату за проїзд у метро

У Дніпрі з 1 червня повертають плату за проїзд у метро. Тимчасовий безоплатний проїзд призвів до проблем з закупівлею необхідних витратних матеріалів для забезпечення безперебійної та стабільної роботи метрополітену.

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Про це повідомив технічний директор КП "Дніпровський метрополітен" ДМР Тарас Шевченко.

За його словами, тариф за проїзд залишається незмінний – 8 гривень.

"З 1 червня 2022 року у Дніпровському метро повертають оплату за проїзд. Тариф незмінний – 8 гривень. Перевезення пасажирів здійснюється з 5:36 до 21:05. Відсутність оплати за проїзд призвела до проблем з закупівлею необхідних витратних матеріалів для забезпечення безперебійної та стабільної роботи метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення щодо впровадження безкоштовного проїзду було прийнято у перший день вторгнення РФ на територію України, адже станції здебільшого використовувались як укриття.

Тарас Шевченко додав, що метрополітен продовжить цілодобово працювати як укриття. Тож під час повітряної тривоги вхід до станцій буде вільним для всіх громадян без проходження через турнікети, через спеціальний коридор.

Нагадаємо, у Києві з суботи, 21 травня, різко підвищилась вартість проїзду майже у всіх маршрутках: з 6-10 до 15 гривень за поїздку. Перевізники пояснюють подорожчання збільшеною вартістю пального та його відсутністю. Більшість перевізників працюють собі на збиток, а подорожчання – це вимушений крок.