В Донецкой области два района остались без электричества из-за боевых действий, - председатель ОВА

В результате боевых действий Бахмутский и Краматорский районы Донецкой области остались без электричества.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, из-за боевых действий на магистральной линии электропередач сработала аварийная защита, из-за чего обесточена Центральная электроподстанция НЭК Укрэнерго в районе Торецка и, как следствие, – населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.

"Восстановительные работы уже начались - здесь необходимо будет ликвидировать около двух десятков порывов проводов. Из-за отключения электричества прекращена подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты без воды", - говорится в сообщении.

Кроме того, 115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте "Центральной", 3 на шахте "Торецкой". Сейчас администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность.

Причина и последствия обесточивания уточняются.

Напомним, в Запорожской области из-за повреждений линий электроснабжения, по состоянию на 11 мая, без электричества остались 23 тысячи абонентов в 71 населенном пункте, без газа 71 тысяча в 87 населенных пунктах.