На Донеччині два райони залишилися без електрики через бойові дії, - голова ОВА

Внаслідок бойових дій Бахмутський та Краматорський райони Донецької області залишилися без електрики.

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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, через бойові дії на магістральній лінії електропередач спрацював аварійний захист, через що знеструмлено Центральну електропідстанцію НЕК Укренерго в районі Торецька і, як наслідок, – населені пункти Бахмутського та Краматорського районів.

"Відновлювальні роботи вже розпочалися – тут необхідно буде ліквідувати близько двох десятків поривів дротів. Через відключення електрики припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону – Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти опинилися без води", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 на шахті “Центральній”, 3 на шахті "Торецькій". Наразі адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню.

Причина та наслідки знеструмлення ще уточнюються.

Нагадаємо, у Запорізькій області через пошкодження ліній електропостачання, станом на 11 травня, без електрики залишилися 23 тисячі абонентів у 71 населеному пункті, без газу 71 тисяча у 87 населених пунктах.